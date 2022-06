Qatar 2022: Siete años de cárcel por tener sexo durante el mundial

Archivado en: • •

Diferentes medios internacionales como Daily Star aseguran que no se podrá tener relaciones sexuales fuera del matrimonio durante la realización del mundial en Qatar.

De acuerdo con la información, las personas que tengan relaciones sexuales o aventuras de una noche durante el Mundial 2022 (21 de noviembre – 18 de diciembre), podrán ser condenadas a siete años de cárcel.

El Comité Supremo de Qatar informó en un comunicado que «Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas independientemente de la orientación sexual».

El presidente del comité organizador de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, Al-Khater, declaró que todos los asistentes al Mundial estarán seguros independientemente de su orientación sexual o cultura.

Mire También:

«No habrá aventuras de una noche durante el Mundial de Qatar», aseguró el directivo, que ha generado todo tipo de reacciones por sus declaraciones sobre la prohibición sexual.

«El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en el Mundial. No habrá fiestas. Todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión», aseguró una fuente policial al mencionado medio, algo que tiene preocupados a millones de fanáticos que ven el sexo casual como algo normal.

«Existe una prohibición de sexo en el Mundial 2022 de Qatar por primera vez en la historia».

World Cup sex ban as horny fans warned one-night stands can lead to 7 years in jail – Daily Star. Really. If true enforcement ought to be a hoot https://t.co/BvBXfyhwkI

— Arthur Caplan (@ArthurCaplan) June 20, 2022