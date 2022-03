Archivado en: •

Måneskin es una de las bandas de rock que más da de qué hablar gracias a sus integrantes. Mientras el grupo aún no revela las fechas de su gira, Victoria De Angelis no deja de captar la atención en redes sociales.

Esta vez la bajista de la banda italiana publicó una fotografía aparentemente sin una sola prenda encima. Se dice que retó la censura de Instagram ya que tapó sus pezones con unos corazones pintados posteriormente.

Victoria escribió junto a la imagen que «estaba tratando de no ser censurada por Instagram una vez más». No es la primera vez que la bajista reta la censura, anteriormente posó con prendas religiosas despertando amores y odios.

Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, la banda italiana expresó que no pueden definir y compartir las nuevas fechas de su gira -aplazadas por el covid- por el momento de tensión que vive Europa.

«Nuestra solidaridad se dirige a todos aquellos que están sufriendo por el conflicto en Ucrania y esperamos que la violencia en curso llegue a su fin (…) Junto a esta esperanza tenemos también la de poder actualizarlos lo antes posible, en tiempos de paz. Les agradecemos su gran paciencia y comprensión, como siempre», expresó la banda en un comunicado.

Despite our desire to give you updates regarding the European and Italian tour by March the 1st, we are not able to define and share the new dates in this moment of tension for Europe and for the whole world. We are closer than ever to all the people plagued by war right now. pic.twitter.com/chfec541AB

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 28, 2022