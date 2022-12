¡Tremendo golpe! Axl Rose arrojó su micrófono al público y le pegó a fanática en la cara

Archivado en: • •

Como parte de sus shows, Axl Rose, vocalista y fundador de la reconocida banda de hard rock Guns N’ Roses, suele lanzar su micrófono al público para que algún fanático se quede con el icónico recuerdo de la agrupación.

Sin embargo, en esta oportunidad, su calculo al lanzar el objeto le jugó una mala pasada y terminó agrediendo fuertemente a una fanática que se encontraba disfrutando del concierto de la banda de rock.

Todo ocurrió durante el concierto que se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre en Adelaida, Australia, como parte de su gira mundial con la que hace unos meses también estuvieron en Bogotá.

El golpe que recibió fanática de Guns N’ Roses

Según el reconocido medio ‘New York Post’, la espectadora Rebecca Howe fue víctima de un golpe cuando Axl Rose lanzó el micrófono al público. Desafortunadamente, el objeto cayó directamente en el rostro de la mujer, causándole hematomas en los ojos y fractura en la nariz.

«Estaba en el sector Diamond Standing, así que ni siquiera estaba al frente… (Axl) hizo una reverencia y después lanzó el micrófono a la multitud… ahí me golpeó, justo en el puente de mi nariz», contó la fanática que resultó herida.

El golpe fue tan duro que Rebecca confesó haber quedado en estado de shock, esto, mientras los demás asistentes se preocuparon por adueñarse del micrófono de Axl.

«Mi mente dijo: ‘Oh, Dios mío, tengo la cara hundida’«, añadió. Además, aseguró que el golpe pudo haber sido mortal. «¿Y si hubiera sido un par de pulgadas a la derecha, o a la izquierda? Pude haber perdido un ojo. ¿Y si me pegó en la boca y me rompo los dientes?... Si mi cabeza estaba girada y me golpea en la sien, pudo haberme matado«, manifestó.

Sin embargo, el medio estadounidense no mencionó si la agrupación o el vocalista hicieron algo al respecto o si, al menos, se percataron de lo sucedido.