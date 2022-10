Axl Rose le regaló su micrófono a un fan durante el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

Archivado en: •

Guns N’ Roses se despidió de Bogotá luego de entregar un espectacular show durante dos días consecutivos a más de 80 mil fanáticos.

Su primera y segunda fecha fue todo un éxito, pues los legendarios Gunners volvieron a la capital para dar la revancha, por el concierto que no pudieron llevar a cabo hace 30 años.

En esta oportunidad, la banda californiana dejó a todos sus fanáticos más que satisfechos. Pues el concierto, que reunió personas de distintas edades y generaciones, se convirtió en un acontecimiento que quedará escrito en la historia del rock en Colombia.

Los videos y reacciones de los fanáticos que asistieron al segundo concierto de Guns N’ Roses, en la ciudad, dejaron ver que los Gunners cumplieron y superaron una vez más con las expectativas.

De hecho, la gran sorpresa se la llevó uno de los fanáticos que asistió a la segunda fecha de la agrupación, pues el vocalista y líder de los Gunners le regaló su micrófono a una de las personas que estaba cerca al escenario.

Este es un acto que Axl Rose suele hacer en algunos de sus conciertos, lo cual, para un fanático de los Gunners, representa un verdadero tesoro.

El hecho ocurrió tan pronto Axl terminó de interpretar la última canción con la que la agrupación cerraba el concierto, y con ello su paso por Bogotá.

Pues al finalizar de cantar, el vocalista tiró su micrófono hacia al público, con la fortuna de que uno de los fanáticos se pudo quedar con el valioso elemento.

thanks for the mic axl

🤟🤟🤟🤟🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/xP1WIiAKzW

— pipeverde87 (@pipeverde87) October 12, 2022