¡Tremenda playlist! Las canciones favoritas de Andrea Echeverri

Para conmemorar el Día internacional de la Mujer, quisimos invitar a una rockera de corazón, Andrea Echeverri, una de las mayores exponentes de música en español en Colombia y que por años nos ha emocionado en Aterciopelados con éxitos musicales como ‘Baracunátana’, ‘Rompecabezas’, ‘Florecita Rockera’.

Esta vez quisimos conocer más sobre sus gustos musicales, por lo que nos abrió su corazón para presentarnos tremenda playlist de canciones que marcaron su vida.

Las canciones favoritas de Andrea Echeverri

Desde la salsa, el rock, punk y hasta el jazz. La cantante encuentra inspiración en diferentes géneros que la han acompañado a lo largo de sus años más rockeros.

Dime – Rublen Blades

My Babe – Foghat

Ojos color sol – Calle 13 y Silvio Rodríguez

Tom’s Diner – Suzanne Vega, DNA

Vive tu vida – La Pestilencia

Enjoy the silence – Depeche Mode

En la ciudad de la Furia – Aterciopelados

Smells Like Teen Spirit – Nirvana

A sky Full of Stars – Coldplay

Por otro lado, nos contó una anécdota que muy pocos conocían. Andrea audicionó para ser la voz de ‘Delia y los aminoácidos’.

Precisamente, la artista interpretó una de sus canciones favoritas, ‘Tom’s Diner’ de Suzanne Vega, y por supuesto encantó a todos.

Escuche la entrevista a Andrea Echeverri y suba el volumen a la tremenda playlist que armó: