Taylor Hawkins tribute: Violet Grohl y Mark Ronson cantaron ‘Valerie’

El artista británico Mark Ronson y la hija de Dave Grohl, Violet Grohl, hicieron una versión de ‘Valerie’, una de las canciones más icónicas de The Zutons, que Amy Winhouse popularizó a nivel mundial, en el concierto tributo a Taylor Hawkins en el estadio de Wembley, en Londres, el 3 de septiembre.

El concierto conmemorativo contó con la participación de algunos de los nombres más importantes de la música, que se unieron para honrar al difunto baterista de Foo Fighters.

“Cuando comenzamos a hablar sobre armar algo para Taylor, nos sentamos y dijimos: ‘Incluso si son sus amigos más cercanos, son como 100 jodidos músicos’”, dijo el líder de Foos, Dave Grohl, antes de presentar a los músicos en el escenario. “Porque a Taylor le encantaba improvisar y grabar con cualquiera y con todos. Le encantaba tocar música todos los días y no hay demasiadas personas con las que nunca haya tocado».

“Esta colección de amigos, familiares y músicos, todo esto lo reunió él. Todos estamos conectados aquí hoy por ese tipo, trayendo músicos que nunca se han conocido, músicos que nunca han tocado juntos, todos en un lugar al mismo tiempo con todos ustedes, gente hermosa para hacer ruido para Taylor Hawkins”, aseguró el Grohl, que presentó a la mayoría de artistas que participaron en el tributo.

El líder de los Foo Fighters presentó a Mark Ronson junto a Chris Chaney de Jane’s Addiction, Jason Falkner, los coristas Barbara, Sam y Laura, y su hija, Violet Grohl, que intepretaron la popular canción de The Zutons.

Violet Grohl también se unió a Queens Of The Stone Age y Alain Johannes, Falkner y Chaney de Them Crooked Vultures para hacer un cover de dos canciones del álbum ‘Grace’ de Jeff Buckley.