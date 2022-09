Concierto tributo a Taylor Hawkins: así se vivió el primer homenaje

Archivado en: • • •

La sorpresiva muerte de Taylor Hawkins dejó un gran vacío en la música y miles de fanáticos se reunieron este 3 de septiembre a rendirle homenaje. Foo Figthers volvió a tocar y recordó al baterista.

El show inició a las 4 de la tarde de Londres y Dave Grohl fue el encargado de dedicarle las primeras palabras a su gran amigo. El artista les recordó a todos los asistentes y las miles de personas que pudieron ver el concierto por internet, lo mucho que significó Taylor Hawkins para ellos y para la música.

“Esta noche nos reunimos para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro querido amigo, compañero de banda y hermano, Taylor Hawkins. Los que lo conocían personalmente saben que nadie podía hacerte sonreír, reír, bailar o cantar como él. Y los que lo admiran, estoy seguro de que sintieron lo mismo. Así que esta noche nos reunimos con nuestra familia y sus amigos más cercanos, sus héroes musicales y más grandes inspiraciones para brindarles una noche gigante para una persona gigante”, dijo.

El primero en salir al escenario fue Liam Gallager, acompañado por Dave Grohl en la batería. Luego de él siguió Dave Chapelle, Chris Chaney, Omar Hakim y Nile Rodgers.

Nile Rodgers contó una anécdota de lo que tenían planeado hacer con Foo Fighters el día que murió Taylor Hawkins. Aseguró que habían estado hablando con Dave Grohl para interpretar una canción juntos.

Jason Sudeikis presentó algunos de los proyectos alternos que tenía Taylor Hawkins y también una de sus bandas favoritas, Supergrass.

Los Foo tenían varias sorpresas, una de ellas fue Elton John, quien no pudo asistir, pero envió un video, al igual que Nikki Sixx. También subieron al esceario subieron The Pretenders, James Gang.

Dave Grohl se mostró bastante emotivo por varios momentos del espectáculo, además de demostrar lo talentoso que es, tocando con varios de los artistas que estuvieron en el escenario.

“Cuando hablamos de hacer algo para Taylor, pensamos que, aunque fueran sus amigos más cercanos, serían como 100 músicos, porque amaba tocar y grabar con todos. Esta colección de amigos y familia, esto fue hecho por él, y todos estamos conectados aquí por una persona. Juntando músicos que nunca se habían conocido o tocado juntos, para presentarse ante ustedes y hacer ruido para Taylor Hawkins”, dijo Grohl.

Luego, Mark Ronson salió al escenario junto a Chaney, Faulkner y Violet Grohl. También, Billie Eilish y su hermano Finneas aparecieron en la pantalla con un mensaje para Taylor Hawkins.

Foo Fighters interpretó junto a Lars Ulrich de Metallica y Brian Johnson de AC/DC, ‘Back In Black’ y ‘Let There Be Rock’. También hizo presencia Steward Copeland, de The Police.

Queen

Taylor Hawkins también será recordado por las versiones que hacía de canciones de Queen. Por eso, el público se emocionó cuando Roger Taylor y Brian May salieron al escenario e interpretaron ‘We Will Rock You’, ‘Under Pressure’ y ‘Somebody to Love’, entre otras.

Brian May tomó el micrófono para presentar ‘Love of my Life’ y aseguró que Freddie Mercury estaría feliz de interpretar esa canción para Taylor.

Foo Fighters

El momento más esperado de la noche llegó y Foo Fighters volvió a los escenarios. Antes de que la banda saliera al escenario, en las pantallas se mostraron unas emotivas imágenes en las que aparecía Taylor Hawkins e hicieron un recorrido por toda su carrera.

Dave Grohl salió al escenario e inició a interpretar ‘Times Like These’, al interpretar estos versos, el cantante no pudo contener las lágrimas y tuvo que dejar de cantar por un momento.

Pero las sorpresas no pararon, porque durante su presentación, invitaron a varios bateristas a que los acompañaran, entre ellos Travis Barker, la talentosa baterista de 12 años, Nandi Bushell, Rufus Taylor y Josh Freese.

La banda tocó ‘The Pretender’, ‘Monkey Wrench’, ‘All My Life’, ‘One of These Days’, ‘Best of You’, ‘Learn To Fly’, ‘Aurora’ (canción favorita de Taylor).

Dave Grohl también invitó al escenario a Paul McCartney, quien interpretó junto a Chrissie Hynde ‘Oh! Darling’ de The Beatles y ‘Helter Skelter’.

Otro momento emotivo fue cuando para finalizar el concierto, Dave invitó al escenario a Shane Hawkins, hijo de Taylor, para cantar ‘My Hero’.

Al finalizar el show, Dave Grohl le agradeció a todas las personas que asistieron al espectáculo, a los artistas y a la familia de Taylor Hawkins.