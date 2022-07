¿Se retira de la industria? Esperanza Gómez aclara si dejará de hacer nopor

Archivado en: •

Esperanza Gómez es una de las actrices de contenido para adultos más seguidas en Colombia. La mujer cautiva día a día a sus seguidores con sus contenidos en los que posa de forma muy sensual y con muy poca ropa.

Cada vez que Esperanza hace alguna publicación en sus redes sociales se roba la atención de sus seguidores en redes. Sin embargo, se volvió tendencia una publicación que aseguraba que se iba a retirar de la industria.

Muchos de sus seguidores iniciaron a cuestionarla y ella salió a desmentir esa información. La actriz dijo que por el momento no ha tomado esa decisión y que es solamente un rumor que se filtró en redes sociales.

“Debido a muchos rumores que me han estado llegando acerca de si es cierto o no que yo me retiré de la industria del entretenimiento para adultos, pues pasado a confirmar que esta noticia es completamente falsa”, dijo Esperanza.

La actriz también dijo que la sorprende ese tipo de información, porque no sabe de dónde salió el rumor y dijo que se siente muy contenta con lo que hace.

“No sé de dónde salió el rumor, porque son mis usuarios los que están como locos preguntándome en las diferentes plataformas en las que trabajo. Así que nada, el día que ustedes escuchen salir esas palabras de mi boca va a ser cierto”, comentó.