Archivado en: • •

La actriz porno Esperanza Gómez es una de las colombianas más activas en sus redes sociales, en donde acostumbra a compartir contenido subido de tono.

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde la siguen más de 400 mil personas, la actriz publicó un video con el que puso a sudar a más de uno. En las imágenes, Esperanza luce ajustada ropa de gimnasio mientras realiza una sugestiva rutina de gimnasio.

Mire También:

“Yo te quiero así”: Álvaro Uribe le dedica un poema a Marbelle

«No quiero compartir mi comida»: Joven revela por qué no quiere tener hijos

Abriendo sus piernas, levantando peso y haciendo diferentes ejercicios, la colombiana mostró cómo se ejercita para mantener su cuerpazo, que como era de esperarse, ha sido elogiado por miles.

“Time to go back at gym (Tiempo de volver al gimnasio)”, fue el corto mensaje con el que Esperanza publicó el video, que ha generado miles de elogios y piropos.