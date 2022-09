Se le perdió su piercing y 5 años después se lo encontraron incrustado en un pulmón

Archivado en: •

Un hombre identificado como Joey Lykins de 35 años de Cincinnati, Estados Unidos, se llevó tremenda sorpresa luego que al despertar sintiera varios malestares como una tos aguda junto con la sensación de no poder respirar bien. Tenía incrustado su propio piercing nasal en uno de sus pulmones.

Resulta que el hombre perdió su joya de piercing hace 5 años aproximadamente, buscó por diferentes rincones de su casa, pero al no tener resultado, decidió dejar así. Con el paso del tiempo se vendría a enterar de que sí lo tenía pero dentro de su organismo.

El hombre, que es un gran adepto a las perforaciones con piercings, detalló para el medio Kennedy News and Media lo que imaginó cuando no encontraba su joya: “Pensé que tal vez me lo había tragado. Chequeé por todos lados, volteé la cama… Hice de todo», pero 5 años más tarde en una madrugaba los síntomas anteriormente mencionados lo despertaron. “Sentí que algo bloqueaba mis vías respiratorias y creí que estaba enfermo», agregó el joven que se dedica a oficios relacionados con la jardinería.

Tras acudir a un centro médico donde le practicaron una radiografía para detectar lo que le sucedía, fue que se llevó la gran sorpresa: su piercing extraviado estaba alojado en su pulmón izquierdo, aunque para fortuna suya no presentaba otra condición más peligrosa como una neumonía.

«El doctor vino, me mostró la imagen de la radiografía y preguntó: ‘¿Esto te resulta familiar?’. Y yo le respondí: «¿Es una broma? He estado buscando eso hace años«, relató Lykins.

Para sacarle el artefacto del pulmón le tuvieron que hacer una broncoscopía, en la que le introdujeron un tubo por la garganta hasta llegar al pulmón y remover el objeto que le causó las molestias.

Al finalizar el procedimiento, Joey Lykins, compartió las imágenes tanto de la radiografía como las del piercing y este último lo conservó como un recuerdo del insólito caso, asegurando que no volverá a colgarse nada en la nariz.