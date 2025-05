WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de junio: lista completa

La cuenta regresiva ha comenzado: WhatsApp dejará de estar disponible en decenas de teléfonos móviles a partir del próximo 1 de junio de 2025, debido a una actualización en sus políticas de compatibilidad. Esta decisión se enmarca en los esfuerzos de Meta, empresa desarrolladora de la plataforma, para garantizar que la app funcione de manera eficiente, segura y sin vulnerabilidades.

El equipo detrás de WhatsApp ha reiterado su compromiso con la calidad del servicio. “Queremos que los usuarios tengan acceso a una plataforma robusta que se adapte a los cambios constantes del entorno digital”, indicaron desde Meta. Como consecuencia, aquellos dispositivos con sistemas operativos considerados obsoletos ya no podrán ejecutar correctamente la aplicación.

Le puede interesar: Así puede restringir chats en WhatsApp; quedarán ocultos de la interfaz

Entre las marcas más afectadas por esta actualización se encuentran Samsung, Apple, LG, Motorola y Sony, con una lista extensa de modelos que quedarán fuera del soporte. La mayoría de estos dispositivos fueron lanzados hace más de una década y ya no tienen el hardware necesario para procesar las funciones actuales de WhatsApp.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde junio

Los celulares de Samsung que ya no serán compatibles incluyen modelos populares como el Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy Trend II, Galaxy Core, Galaxy Xcover 2, entre otros. Estos terminales, al no poder actualizarse a versiones modernas de Android, quedarán automáticamente excluidos del servicio.

Necesita saber: WhatsApp lanza botón para organizar stickers: así funciona la nueva herramienta

En el caso de Apple, los modelos que dejarán de tener acceso a la aplicación son: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y 6 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, así como el iPhone SE de primera generación. Estos dispositivos ya no son compatibles con las últimas versiones de iOS requeridas por WhatsApp.

LG también verá afectada una gran cantidad de sus equipos, incluyendo el Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90, y una variedad de modelos de las series L y F. Asimismo, se verán impactados los teléfonos Enact y Lucid 2.

Los usuarios de Motorola y Sony tampoco se salvan. En Motorola, modelos como el Moto G de primera generación, el Moto E 2014 y el Razr HD quedarán fuera de circulación. Por parte de Sony, los Xperia Z, SP, T y V dejarán de poder utilizar la aplicación.

Ver también: Con este truco puede saber fácilmente si espían su WhatsApp: paso a paso

Para continuar usando WhatsApp sin interrupciones, los teléfonos deben tener como mínimo Android 5.0 (Lollipop) o iOS 15.1. También es imprescindible que el equipo permita la recepción de SMS o llamadas telefónicas, ya que este es un paso necesario en el proceso de verificación de cuenta.

Este tipo de actualizaciones no son nuevas. WhatsApp realiza anualmente una revisión de compatibilidad, evaluando qué modelos siguen cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad.