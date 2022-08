“Pena debería darle a usted”: Claudia López genera polémica por críticas a conductores

Archivado en: •

Para nadie es un secreto que los problemas de movilidad en Bogotá son cada vez más fuertes. Las quejas de los ciudadanos no paran y exigen soluciones a la alcaldesa Claudia López, que recientemente dio unas polémicas declaraciones sobre lo que es para ella la solución definitiva para el caos vehicular en la capital colombiana.

Durante la presentación oficial de la nueva secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila Moreno, López aseguró que las personas que usan solas su carro deberían “avergonzarse”.

“Debemos llegar a un punto, estimados ciudadanos, en el que nos dé pena salir en un vehículo particular de 5 o 6 cupos solos. Cada persona que va desesperada en un trancón va solo en un carro, tenemos muchos carros, muchas motos y muy baja ocupación”, aseguró la alcaldesa de Bogotá, que también reveló que por más que trabajo que se haga, el problema no acabará si las personas siguen sus carros en solitario.

“No importa cuántas vías construyamos, esa manera de movernos es insostenible con el tiempo, es insostenible con el planeta porque cada carro va quemando gasolina y diesel, tenemos que usar más transporte público, caminar más, usar más bici”.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no han sido muy positivas y diversos usuarios han mostrado su inconformidad frente a la solución presentada por López.

“Pena debería darle a usted esas soluciones”, “Pena debería darle no resolver los problemas de movilidad”, “Yo no estoy obligada a llevar a nadie que no quiera en mi carro”, entre otros, han sido los comentarios de usuarios en redes.