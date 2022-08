Paul Stanley asegura que no volverá a escribir canciones para Kiss

Archivado en: • •

El impresionante legado musical de Kiss, una de las bandas de rock más importantes de la historia, parece que a veces juega un papel en contra cuando se trata de elaborar música nueva. Los integrantes de la banda norteamericana en repetidas ocasiones han señalado que es muy difícil que un tema nuevo compita con esas canciones que marcaron épocas y que aún siguen retumbando en los corazones de sus fans.

Y es que cómo reemplazar o tratar de competir con temas como: ‘Rock and Roll All Nite’, ‘I Was Made For Lovin’ You’, ‘Heaven’s On Fire’, ‘I Love It Loud’, entre muchas más, y de eso son conscientes Stanley, Simmons, Frehley y Criss.

Pues bien, en Paul Stanley se encargó de reafirmar esta teoría en el reciente podcast del humorista Howie Mandel. Allí Stanley parece que terminó por cerrar esa puerta a la composición que hace tan solo un año mantenía.

El cofundador de Kiss aseguró en el espacio virtual que: “En este punto he llegado a la conclusión que las nuevas canciones nunca podrán competir con el pasado. No porque no sean lo suficientemente buenas, sino porque no poseen esa conexión con épocas importantes en tu vida”.

El futuro de Kiss

Recordemos que anteriormente Gene Simmons vaticinó el retiro de los escenarios en el marco de su tour de despedida ‘End of the Road’. No obstante, sugirió que Kiss continuará con otros integrantes.

“KISS, continuará de otra manera. No tengo problemas con que cuatro veinteañeros que se lo merezcan se vuelvan a maquillar y oculten su identidad y tomen el control”, dijo Simmons al podcast Let There Be Talk.