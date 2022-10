“No se muevan, todos abajo”, profesora calmó a sus alumnos durante una balacera

Archivado en: •

En algunas partes del mundo hemos visto como niños indefensos deben afrontar la guerra como entre grupos armados como espectadores. Esta triste realidad quedó evidenciada recientemente en un video que se viralizó en redes sociales.

A las afueras de un colegio de la ciudad de Empalme, Sonora, en México, se habría registrado una fuerte balacera en inmediaciones de la Colonia El Sahuaral.

En medio de la confrontación armada, una docente de la primera Mario Silva Cortéz, trató de hacer todo lo posible para calmar a sus alumnos. Se escuchaban los balazos a las afueras de la institución pero ella pidió a los niños que mantuvieran la calma y se recostaran en el piso para evitar una tragedia por cuenta de una bala perdida.

En el clip se alcanza a escuchar a la valiente profesora diciendo: “No se muevan por favor, todos abajo, no pasa nada. No se muevan por favor. Todos abajo, todos abajo nada más. Ahorita va a pasar, no más tenemos que estar abajo. Silencio porque tenemos que escuchar”, dice la maestra.

En redes sociales, se divulgaron ampliamente los videos y destacaron la actitud de la profesora para contener la calma y liderar a sus estudiantes.

Maestra de #Empalme hace minutos tratando de tranquilizar a los menores en el suelo mientras pasa la balacera en escuela primaria de la Colonia El Sahuaral

Por otro lado, usuarios reprocharon a las autoridades nacionales y locales de su país, asimismo, declarando que no es posible que se critiquen a los planteles educativos cuando adelantan simulacros en caso de este tipo de situaciones debido a la violencia que se vive en el país.

De acuerdo con el portal Infobae, la disputa se dio porque una camioneta donde se transportaban 3 personas fue atacada a tiros por otros sujetos. Dejando como saldo dos heridos y un muerto.