Hombre sorprende a su hijo jugando con las cenizas de su abuela y su reacción se viraliza

Perder a un ser querido como la abuela puede representar uno de los momentos más desgarradores de la vida. Para muchos, las madres son esas personas que personifican el amor más puro que puede existir para con sus hijos y sus nietos.

De hecho, en algunos casos llegan a ser más sobreprotectoras con los nietos que con sus propios hijos. Cuando ya no están, los recuerdos vienen a la mente y en varios casos, se conservan las cenizas luego de fallecida.

Sin embargo, las redes sociales como es costumbre traen historias insólitas y momentos en los que uno queda perplejo. Por ejemplo, como el caso de un hombre que perdió a su madre pero sorprendió a su hijo jugando en el patio de la casa con las cenizas de su abuela.

Resulta que el usuario Aaron Robles, que es bastante activo en la plataforma de Tiktok, normalmente con contenidos enfocados en la comedia y el humor, tituló su videoclip como “Momentos familiares parte 1” cuando sorprendió a su hijo esparciendo las cenizas de su abuela en el patio de su casa como si se tratara de tierra común y corriente.

“Mi hijo jugando con la abuela”, comentó el usuario. A raíz de ello, rápidamente el video se volvió viral y alcanzó los 6 millones de visualizaciones.

Por supuesto, y como era de esperarse, los internautas comentaron la publicación de Robles.

“Acaba de fallecer mi abuelo, y este video me ha hecho reír mucho imaginando a mi hijo jugando con el abuelo! gracias por el humor!”, “La abuela: ni muerta puedo estar sin que me dejéis a cargo del niño”, “Hoy se cumplen 3 años del fallecimiento de mi abuelita y tengo que reconocer que este video me alegró el día”, fueron algunos de las reacciones más destacadas.