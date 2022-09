¿Muy romántico? Joven le regaló una gallina a su novia en TransMilenio

Archivado en: •

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve el curioso regalo que tuvo un joven con su novia el día del Amor y la Amistad.

En las imágenes se ve el recorrido que realizó el hombre en Transmilenio para llevarle a su enamorada una gallina, un regalo que sin duda ha cautivado a los internautas.

“¿Usted cree que yo la enamoro así?”, le preguntó el enamorado a una señora que iba junto a él en el bus y que le contestó “Yo creo que sí. Me parece un regalo bonito. Raro”.

Además de llevar la gallina, el joven acompañó la celebración con un pequeño globo que decía ‘Feliz día’.

En un segundo video se ve la reacción de la joven, que en medio de risas le aseguró al hombre que la había enamorado.

Comentarios como “Quiero que me pase esto y no es broma”, “A mí me regalan una gallina y me caso”, “Si no es así no quiero nada”, entre otros, son algunos de los que han dejado los usuarios en el video.

