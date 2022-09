Youtuber extranjero denuncia abuso de policías en Cartagena: «lo desnudaron»

Archivado en: •

El youtuber conocido como Kurt Caz Clips denunció recientemente que fue víctima de abuso policial en Cartagena. El creador de contenido, especialmente de viajes, comentó que agentes de policía de ‘La Heroica’ lo desnudaron en medio de un procedimiento de requisa. Algo que por supuesto lo molestó profundamente y denunció a través de sus redes sociales.

Kusrt Caz, quien suma más de 1.1 millones de suscriptores en su canal de Youtube y quien en su cuenta de Tiktok mostraba su felicidad por visitar los paisajes colombianos, hizo su denuncia cuando se encontraba caminando en una playa de Cartagena.

«Ah, ahí está la policía. La policía de aquí me asusta. Yo estaba caminando por la calle principal de Cartagena, en el centro histórico. Yo iba en lo mío, cuando de repente llegaron cuatro policías y se colocaron frente a mí y me dijeron: ‘¿podemos requisarlo?’. Yo dije, claro, requíseme. Me hicieron dar media vuelta y me colocaron frente a una pared y luego empezaron a desnudarme. Obviamente no soy idiota y no voy a estar caminando con ‘cosas’ por el centro», dijo el joven creador de contenido.

Tras la desagradable anécdota que relató, el turista extranjero reflexionó sobre los actos de corrupción que, según pudo vivir en carne propia, pueden llegar a hacer incluso con los mismos ciudadanos.

«Esto me hace pensar… Si estas cosas hace la policía colombiana con los turistas, ¿qué hará con su propia gente? Ahora, ¿cuál es el tipo de imagen que quieren dar hacia el turismo colombiano. Esto es un mal sabor de boca, que una persona sea desnudada, nunca he sido desnudado en ningún país en mi vida entera, la policía de aquí no me gusta», sentenció Kurt Caz.

Finalmente, el youtuber aseguró que si en dado caso, los agentes de policía le hubieran encontrado algo, seguramente le hubieran pedido dinero, lo que representa corrupción.