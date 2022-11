¿Muy mamacita? Jenn Muriel llegó a los 28 posando con sugestivo atuendo playero

Archivado en: •

Jenn Muriel es un de las creadoras de contenido más reconocidas en redes sociales, pues la paisa ha logrado cautivar, a sus más de 6 millones de seguidores, con su contenido sobre consejos y tips de belleza, además de las sensuales fotografías con las que se ha catalogado como una de las mujeres más bellas.

Aunque su trayectoria como creadora de contenido data de varios años atrás, varios afirman que la relación que tuvo con el creador de contenido Yeferson Cossio también contribuyó a que la modelo tomara gran relevancia en redes y con ello aún más reconocimiento.

Sin embargo, pese a su vida amorosa, la paisa ha logrado ganarse el cariño y admiración de sus seguidores por su increíble labor social con los animales abandonados en las calles de las principales ciudades del país.

Además, su atractivo físico siempre ha dado de qué hablar en redes sociales, pues su marcado cuerpo y grandes tatuajes la hacen una mujer auténtica y muy sensual.

Jenn Muriel celebró su cumpleaños por todo lo alto

Hace unas semanas, la influencer había compartido una candente publicación en Instagram con la que le dio la bienvenida a noviembre, esto, porque para ella es uno de los meses más especiales, pues este 19 de noviembre la paisa cumplió 28 años.

Para celebrar su nuevo año de vida, Jenn viajó hasta Miami, Estados Unidos en donde disfrutó de un día de playa en la exclusiva zona de South Beach.

Aunque el cielo parecía no estar muy despejado, eso no fue obstáculo para que la creadora de contenido luciera un despampanante look de verano en el que vistió un traje de baño con una salida de baño que hizo juego con el diseño del bikini.

“Feliz cumpleaños para mí”, fue la frase con la que Jenn acompañó la sensual publicación.

Como era de esperarse, miles de fanáticos comentaron la foto deseándole un feliz cumpleaños, además, de elogiar su indiscutible belleza con la que, casi siempre, deja a más de uno con la boca abierta.