Metallica: Kirk Hammett habla sobre su vida después de dejar el alcohol

Kirk Hammett, el famoso guitarrista de la banda Metallica sorprende a sus seguidores tras dar contundentes declaraciones en las que asegura que lleva más de siete años sobrio y ha sido la mejor decisión de su vida.

El guitarrista de 59 años se presentó en la revista Kerrang y habló sobre cómo su vida ha cambiado después de mantenerse sobrio y dejar de lado el alcohol, pues asegura que “recuperó su cerebro” y su capacidad creativa.

“Tengo que decir que llevo siete años y medio sobrio y mi mente está en un lugar diferente, estoy mejor concentrado. He recuperado mi cerebro, he recuperado mi memoria, así que hoy en día estoy en un lugar mejor. Grabo música y mi concentración es mucho mejor”, aseguró el artista durante la entrevista.

Además, mencionó que sigue surfeando, corriendo y montando bicicleta, todo esto gracias a haber dejado de lado el alcohol.

“Es extraño, tengo 59 años y no creo que haya llegado a mi punto álgido creativa o musicalmente. Ciertamente no me siento de 59 años, todavía salgo a surfear tres o cuatro veces por semana, corro, monto en bicicleta y toco la guitarra. Sigo sintiéndome tan enérgico como siempre, y lo atribuyo a que he dejado de beber. Todo esto es el resultado de eso”, reveló el artista según la revista Kerrang.