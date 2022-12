“Ni tengo que pedir perdón”: Messi se pronunció sobre polémica con Canelo Álvarez

Archivado en: • •

Canelo Álvarez y Lionel Messi han sido tendencia en redes sociales en los últimos días, por la polémica que generó una supuesta ofensa por parte del delantero argentino a la selección mexicana.

Tras la victoria de la ‘albiceleste’ contra México, se filtró un video de los jugadores argentinos celebrando en el vestuario. Sin embargo, en un fragmento de la grabación se puede ver que una camiseta del equipo mexicano se encontraba en el suelo, a los pies del astro del fútbol.

El video no tardó en hacerse viral y despertar todo tipo de comentarios por parte de los aficionados del deporte, entre ellos el boxeador profesional quien lo señaló como una falta de respeto.

Canelo Álvarez se disculpó

En una serie de trinos, el mexicano se despechó en contra de Messi y llegó a indicar que se irían a los golpes si se lo topaba por las calles. A pesar de que varias personalidades del mundo del deporte salieron en la defensa del futbolista, como el Kun Agüero, Álvarez se mostró indiferente y señaló que es “una persona real”.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Luego de ser ampliamente criticado, el boxeador se disculpó a través de sus redes e indicó que la forma en que reaccionó al video fue por la ‘fiebre del fútbol’.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió vía Twitter.

El mensaje del boxeador no tardó en causar una oleada de memes y burlas por parte de los internautas, quienes hicieron bromas sobre cómo habría reaccionado el argentino por toda la polémica.

Messi se pronunció

A pesar de que el jugador se había mantenido en silencio sobre el tema e ignorado los trinos de Canelo ante el público, dio su punto de vista durante una entrevista reciente.

“Sí, la verdad y bueno ahí vi que él salió (…). Pero creo que fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario, lo que pasa después de un partido, el dejar la camiseta ahí y no hay más. Es más, ni tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto, ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie, pero bueno, ya quedó ahí. No pasa nada”, sostuvo el jugador.