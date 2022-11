Archivado en: •

Desde hace unos días el boxeador Canelo Álvarez se volvió tendencia en redes sociales después de que publicara, en su cuenta oficial de Twitter, una serie de acusaciones en contra de Leo Messi por la supuesta ofensa que hizo el argentino con la camiseta de la selección de México.

Pues según un video que se volvió viral en redes, el astro del fútbol sale, aparentemente, ‘pateando’ la camiseta de la selección mexicana. Por lo que, el boxeador mexicano decidió reaccionar a tal hecho, catalogándolo como una ofensa.

Le puede interesar: Crean app para saber cuál es la distancia entre Messi y Canelo Álvarez

“Así como respeto a Argentina tiene que respetar México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo”, escribió Canelo a través de un tweet.

Al respecto, miles de usuarios y seguidores de La Pulga reaccionaron ante tal acusación expresando que el video estaba sacado de contexto. De hecho, el exfutbolista Segio Kun Agüero le respondió explicándole lo que sucede realmente al interior de un camerino después de un partido de fútbol.

“Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, respondió Kun al boxeador.

Después de recibir cientos de críticas y explicaciones de lo sucedido, el boxeador le pidió disculpas públicamente a Messi expresando que se había dejado llevar por la pasión lanzando comentarios fuera de lugar.

Mire también: Canelo Álvarez se creyó ofensivo meme y ahora sí le va a descalabrar los cachetes a Messi

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, escribió el boxeador en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, las reacciones y burlas no se hicieron esperar y los internautas respondieron al tweet de Canelo con infinidad de memes.

HAHAHAHAHAHAHAHA TOO SCARED 🤫🤫🤫 pic.twitter.com/sltBQIpFal

— Ziad is NOT in pain  🇦🇷 (@Ziad_EJ) November 30, 2022