Este 28 de octubre la compañía de Mark Zuckerberg tuvo fallas en sus plataformas; Facebook, Instagram y WhatsApp. Según usuarios las aplicaciones no les cargaban ni permitían enviar o recibir mensajes.

El fallo se reportó por parte de los usuarios a través de Twitter, compañía que fue comprada por Elon Musk es las últimas horas.

Sobre las 2 de la tarde ocurrió el fallo de dichas plataformas, usuarios aprovecharon y pusieron a volar su creatividad plasmándola en los famosos memes.

Aunque la caída no duró mucho tiempo, en Twitter los memes se hicieron tendencia. Aquí algunos de los mejores.

People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down#WhatsappDown pic.twitter.com/eGi25KiQhU

— Bella Ciao (Chai) (@punjabiii_munda) October 25, 2022