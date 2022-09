Los memes más virales de la supuesta infidelidad de Hassan Nassar

Archivado en: •

El ex alto consejero para las comunicaciones del gobierno de Iván Duque, Hassan Nassar, se encuentra en el centro de la polémica por cuenta de la filtración en redes sociales de unos supuestos chats donde aparentemente, sostiene un romance con otra exfuncionaria: Ana María Palau, exconsejera para las comunicaciones.

Los chats revelarían una supuesta infidelidad por parte de ambos exfuncionarios a sus respectivas parejas. No obstante, esto sigue siendo un mero rumor de las redes sociales. No obstante, no deja de causar curiosidad el hecho que después de conocerse los supuestos chats, Palau haya decidido eliminar sus cuentas en redes sociales y por parte de Nassar, su esposa, la modelo Andrea Buitrago, ya no tenga fotografías junto a él en su cuenta de Instagram.

Uno de los caricaturistas más reconocidos del país como lo es ‘Matador’, quien es un fuerte contradictor del periodista, publicó en sus redes sociales los chats en los que él y la exconsejera para las regiones se tratan como dos enamorados.

Como es costumbre, cuando se alimenta un rumor de presunta infidelidad entre famosos, salen relucir los característicos memes para tornar una situación dramática en un escenario de imágenes graciosas que rápidamente se vuelven virales en redes como Twitter.

De hecho, fue en esta red en las que le cobran con todo al exconsejero para las comunicaciones ya que anteriormente sus trinos eran catalogados como una supuesta visión del futuro.

Estos fueron algunos de los memes más virales sobre la supuesta in fidelidad de Hassan Nassar

As always parte II

Hassan nassar @HassNassar ,👿😈 pic.twitter.com/wc4BvFWzej — Te Amó Colombia!✊🇨🇴 (@TeAmColombia18) September 16, 2022

Lamentable como le dejaron el carro al Dr. Hassan Nassar. pic.twitter.com/HANA1JsHmy — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) September 16, 2022

Hassan Nassar el lunes llegando a camellar. pic.twitter.com/uuoAtFZymQ — Charolastra. (@taltalivan) September 17, 2022

Hassan Nassar y Ana Maria Palau este finde de amor y amistad pic.twitter.com/BoorHlvdMp — La Otra Reina (@jorge_usmadg) September 16, 2022