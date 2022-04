Lo cogió en el aeropuerto: Así fue la reacción de Juanes por ganar Grammy

Archivado en: •

Juanes sumó un nuevo Grammy anglo a los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera artística. El cantante ganó en la categoría a ‘Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo’, con ‘Origen’.

Juanes no pudo asistir a los premios pues está en una gira de conciertos y justo estaba abordando cuando anunciaron al ganador del premio. Sin embargo, esto no impidió que el colombiano desbordara toda su emoción.

En un video que compartió en sus redes sociales, Juanes mostró el momento en el que está caminando por el aeropuerto y se entera que ganó. En las imágenes, se ve al cantante con una gran sonrisa y agradece a Dios, la academia y a sus colaboradores.

“Acabo de aterrizar en Miami de Portugal, o sea literal me bajo del avión, salgo de la puerta del avión, empiezo a caminar por el túnel viendo por el teléfono los Grammy y nos acabamos de ganar mejor Grammy con álbum de ‘Origen’”, dijo Juanes.

Dijo que su reacción fue gritar y saltar de la alegría que tenía y mucha gente en el aeropuerto no entendía lo que le pasaba. Además, no dejó de lado a Colombia y dedicó su premio a su país.

“Estoy tan agradecido, no saben la alegría que tengo. Estaba gritando ahí parecía un loco, la gente no entendía qué me estaba pasando. La verdad es que me pongo muy feliz porque le pusimos el alma a este álbum”, aseguró Juanes.

Para finalizar les agradeció a todos los colaboradores que tuvo en el álbum y a los artistas que en un inició hicieron las canciones del álbum ‘Origen’.

Juanes se enfrentaba en esta categoría a sus compatriotas Diamante Eléctrico con su álbum ‘Mira lo que me hiciste hacer’ y a Bomba Estéreo con ‘Deja’ y a C. Tangana, Nathy Peluso y Zoé.