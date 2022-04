Foo Fighters se convierte en la banda con más premios Grammy en la historia

Archivado en: • • •

Foo Fighters hizo historia esta noche en los Premios Grammy, la agrupación ganó tres galardones en los que competía con importantes artistas. Ninguno de los miembros de la banda asistió, pues aún no hacen ningún tipo de aparición pública luego de la muerte de su compañero Taylor Hawkins.

Aunque son días difíciles para los integrantes de Foo Fighters, se convirtieron en la banda que más ha ganado premios Grammy. En total, se han llevado a casa 15 estatuillas y esta noche arrasaron pues obtuvieron los tres galardones a los que estaban nominados.

Se llevaron los premios a ‘Mejor Interpretación de Rock’ con ‘Making a Fire’; ‘Mejor Canción de Rock’ con ‘Waiting on a War’ y ‘Mejor Álbum de Rock’ con ‘Medicine at Midnight’. En estas categorías competían con artistas como Black Pumas, AC/DC y Deftones

La agrupación tenía presupuestado hacer una presentación en esta gala, pero cancelaron todos sus shows luego de la sorpresiva muerte de Taylor Hawkins. Es posible que por este motivo tampoco hayan enviado ningún representante a recibir sus premios.

En la gala se le va a rendir un homenaje al icónico Taylor Hawkins, quien falleció. El baterista murió antes de presentarse en el Festival Estéreo Picnic y la banda no ha hecho ninguna aparición pública desde ese entonces. Solamente comunicaron que iban a cancelar su gira luego de la muerte de su hermano.