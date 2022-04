Orgullo colombiano: Juanes gana Grammy con ‘Origen’

Archivado en: •

Juanes demuestra una vez más por qué es uno de los colombianos más exitosos en todo el mundo. El cantante triunfó en la gala de los Premios Grammy con su álbum ‘Origen’ y ganó en la categoría a ‘Mejor álbum de música latina alternativa’.

Mira también: Premios Grammy 2022: ¿A qué hora y dónde verlos?

El anunció del premio se dio en la primera parte de la gala, que no fue transmitida en televisión, y el colombiano no pudo asistir. En esta categoría, Juanes se enfrentaba a sus compatriotas Diamante Eléctrico con su álbum ‘Mira lo que me hiciste hacer’ y a Bomba Estéreo con ‘Deja’.

‘Origen’ es el noveno álbum estudio de Juanes y con este quiso hacer un homenaje a todos los artistas que lo inspiraron en su infancia y en general en toda su carrera musical. En el disco hay 12 canciones reversionadas de artistas como Fito Páez, Bruce Springsteen, Bob Marley, Juan Gabriel, Carlos Gardel, Diomedes Diaz, entre otros.

El artista demostró toda su versatilidad e ingenio musical al crear su versión de canciones que marcaron la historia de la música latina. Inclusive, una de las personas que lo halagó por hacer una versión de su canción fue Fito Páez.

‘El Amor Después del Amor’ es uno de los himnos de la juventud de muchos y además es una de las canciones favoritas del paisa. Dijo que fue un honor para él hacer esta versión de una canción tan importante para el rock en español.

El disco ha sido todo un éxito en la carrera del colombiano y ha sido aclamado por la crítica. Además, este no es el primero premio que recibe el artista, pues en los premios Latin Grammy se llevó el gramófono en la categoría ‘Mejor Álbum de Pop/Rock’.