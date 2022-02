“Llevo 20 años leyendo labios”: Dave Grohl se sincera sobre su perdida de audición

Dave Grohl dio algunos detalles que no se sabían sobre su pérdida de audición. El líder de Foo Fighters contó que lleva años leyendo labios y también se refirió a las dificultades que le ha traído la pandemia.

El cantante estuvo en entrevista en el programa The Howard Stern Show y dijo que así una persona esté muy cerca a él, no escucha lo que le está diciendo.

“«Si estuvieras sentado a mi lado aquí mismo en la cena, no entendería ni una palabra de lo que me dijiste todo el tiempo. No hay forma. En un restaurante lleno de gente, eso es lo peor”, dijo.

Grohl además dijo que la pandemia trajo nuevas dificultades para él, pues se había acostumbrado a leer labios para entender lo que le decían las personas.

“Lo peor de esta mierda de pandemia es que la gente usa mascarillas. Llevo leyendo labios como 20 años… Soy músico de rock. Estoy jodidamente sordo. No puedo oír lo que estás diciendo”, aseguró.

Además dijo que no le gustan los monitores de oídos, pues lo “aleja del sonido de la atmósfera natural”.