La monja colombiana que colgó los hábitos para ser modelo webcam

Archivado en: •

Se volvió viral en las redes sociales la historia de Yudy Pineda, una mujer paisa de 31 años que decidió dejar de ser monja luego de que se enamoró de uno de sus profesores.

Pineda nació en Ituango, Antioquia, pero cuando apenas tenía dos años su familia debió abandonar su casa a causa de la guerra y mudarse a Urabá, lugar donde sintió el llamado de Dios:

A los 10 años la joven entró a un convento y se convirtió en monja, sin embargo, a pesar de que se sentía “muy contenta”, cuando tenía 18 se enamoró del profesor que les daba la catequesis a los niños que iban a tomar la primera comunión.

Mire También:

Cintia Cossio presume sus enormes encantos luciendo apretado body

Carla Giraldo celebró su cumpleaños en lencería transparente

Aida Cortés comparte candentes fotos en un balcón y antoja a sus vecinos

Enamorarse por primera vez la hizo entender que su camino no era ser monja y decidió colgar los hábitos.

Luego de dejar las filas de Dios, Pineda llegó a vivir a Medellín y empezó a trabajar en una empresa en la que conoció a Juan Bustos, filosofó que creó la primera ‘universidad para modelos webcam’ en Colombia.

Yudy, que no se ha alejado de las creencias católicas, decidió hacer un casting y empezó a formarse como modelo erótica webcam:

“Primero me sentía mal, pero, la verdad, ya no. Me siento súper bien cuando voy a la iglesia. Siento mucha paz, mucha tranquilidad cuando estoy allá. Cuando entro, trato de entrar lo más decente que pueda, y no falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a la misa”.