Carla Giraldo celebró su cumpleaños en lencería transparente

Para nadie es un secreto que Carla Giraldo es una de las mujeres más deseadas y atractivas de nuestro país. La actriz le dio la bienvenida a un año más de vida y lo hizo de una manera con la que dejó a más de uno con la boca abierta.

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde la siguen casi 2 millones de personas, la colombiana compartió una imagen en la que mostró su nuevo look y lado más sensual.

En la foto, Giraldo luce su cabello rubio mientras usa lencería blanca transparente que dejó al descubierto gran parte de sus pezones.

“It’s my birthday (¡es mi cumpleaños!) 30 de agosto. Celebro un nuevo año”, fue el mensaje con el que la actriz compartió la imagen, que como era de esperarse, cautivó a miles de personas que la han elogiado con comentarios como «Feliz cumpleaños diosa», «Feliz cumpleaños a la bebé por siempre de Colombia, te quiero muchísimo», «Te ves hermosa carla….feliz cumple», «Feliz cumpleaños Carla, te mando un abrazo grandeeee», «Feliz cumpleaños Bella», «Feliz feliz, cumpleaños señorita», «ay Dios miooooo, no me hagas etoooo», entre otros.