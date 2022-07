Mujer renunció a ser futbolista para dedicarse a ser modelo en OnlyFans

Madelene Wright es una reconocida exfutbolista que derrocha belleza, erotismo y mucha sensualidad, atributos que la han posicionado como una de las mejores creadoras de contenido para adultos.

La exfutbolista hacía parte del Club Charltom de Inglaterra, pero fue expulsada debido al contenido ‘subido de tono’ y desapropiado que estaba publicando abiertamente en su cuenta oficial de Instagram.

Cuando fue despedida de las canchas de fútbol, la joven de 25 años decidió unirse a OnlyFans, red social que vende contenido erótico a cambio de un pago por medio de suscripción.

Te puede interesar: “Cajita de sorpresas”, a Aida Cortés tras anunciar su propia línea de lencería y modelarla

La joven exfutbolista publicaba en sus redes sociales cada cosa que hacía. En una ocasión Madelene salió de fiesta con sus amigos y subió, a sus historias de Instagram, varias publicaciones en las que se le ve muy borracha y hasta manejando un auto en estado de embriaguez. Además, los directos ya le habrían advertido sobre las fotografías ‘subidas de tono’ que también solía compartir.

Las publicaciones de la joven bebiendo se hicieron rápidamente virales y el grupo técnico y directivo del club decidió no renovarle el contrato, por lo que fue despedida calificando el hecho como ‘conducta inapropiada’.

Mira también: Profesora es despedida de colegio por tener OnlyFans

Desde que Madelene tomó la arriesgada decisión no le ha ido nada mal, pues incluso ha superado los ingresos que tenía cuando era parte del Club. Según lo reveló el medio británico The Sun, en solo el primer año logró recaudar más de $2.000 millones de pesos colombianos.

“En el primer año hice medio millón de libras esterlinas. No puedo mentir, cambió completamente mi vida, pude comprar mi propia casa, viajar por el mundo y disfrutar de lujos”, dijo Wright al medio inglés.

La suscripción al contenido de la exfutbolista es de $24.75 dólares, un poco más de 100 mil pesos colombianos. Con esta suscripción, los usuarios pueden acceder a fotos y videos de ella desnuda. Además, tiene un servicio especial y realiza contenido exclusivo bajo el pedido de sus seguidores.

Come chat to me on my onlyfans tonight👅 https://t.co/LDW1CuYC6j pic.twitter.com/6Q1BS8pYpK

— Madelene Wright (@MaddieMadelene) May 5, 2021