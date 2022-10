“Hace 25 años fumo marihuana”, congresista Daniel Carvalho pide cesar la estigmatización

Archivado en: •

En medio de una sesión en el Congreso en la que se debatía la regulación del cannabis para el consumo adulto en Colombia, el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Daniel Carvalho, aseguró que lleva más de dos décadas fumando marihuana y eso no lo ha limitado ni personal ni profesionalmente.

A través de sus redes sociales, el exconcejal de Medellín pidió cesar la estigmatización contra quienes fuman marihuana, visten de cierta manera o tienen el pelo largo. Asimismo, rechazó enfáticamente los señalamientos de sus contradictores y criticó la falta de información a la hora de debatir este proyecto.

La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información. #HoraDeRegular #CannabisDeUsoAduto pic.twitter.com/662ricWvjc — Daniel Carvalho (@davalho) October 11, 2022

“Hace 25 años fumo marihuana y esto no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas. Graduarme de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen hijo, buen amigo, buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, manifestó el representante.

De igual forma, dijo que recientemente se había hecho 18 chequeos médicos y que todos le habían salido bien. Cuando indagó a su médico sobre el uso de la marihuana, él le habría dicho: “tranquilo”.

“Lo que me ha hecho daño es la estigmatización, representante, que por el hecho de tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy. Lo que nos ha hecho daño es la falta de información. La mata no mata, lo que mata es la falta de información”, sentenció Carvalho.

Cabe recordar que este debate sobre la regulación del cannabis fue aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes.