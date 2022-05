Guitarrista de Deftones deja a la banda antes de su gira por Europa

Archivado en: •

Deftones se prepara para viajar fuera de Estados Unidos y empezar su gira por Europa el próximo mes de junio. Este sería el regreso de la banda desde el 2018, sin embargo, se conoció que la agrupación viajará sin su nómina original ya que Stephen Carpenter, guitarrista de Deftones, no irá con sus compañeros.

“Aunque me encantaría estar en la carretera con mis hermanos, tocando para todos nuestros increíbles fans internacionales; he decidido quedarme tocando en casa por ahora”

Reviven poderoso cover que Deftones realizó de ‘Say It Ain’t So’, tema de Weezer

Por ahora no se sabe que motivó al músico a no acompañar a Deftones. “Con todo lo que está ocurriendo en el mundo, todavía no estoy preparado para dejar mi casa y abandonar el país”, agregó en una publicación hecha en Instagram.

Se cree que Carpenter no viajará con la banda por su postura anti vacunas y para viajar a Europa este es uno de los requisitos de Ingreso.

“Me gustaría poder verlos a todos y cada uno de ustedes pero, por ahora, nuestro buen amigo de Sacramento, Lance, cumplirá mis funciones. Aunque los vea desde lejos, estaré allí en espíritu con mi familia Deftones», expresó anunciando su reemplazo.