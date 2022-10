Grandes bandas de rock que no han tenido conciertos en Colombia

Archivado en: •

Colombia es actualmente uno de los países que continuamente está siendo incluido por diferentes artistas para visitar en el marco de sus giras.

Durante las últimas dos décadas, grandes artistas que nunca pensamos ver en nuestro país nos han visitado para cautivarnos con su música, letras y poderosos sonidos.

En las tarimas capitalinas han pasado artistas como Rolling Stones, Sting, U2, Paul McCartney, Metallica, Queens of The Stone Age, KISS, entre otros, que han dado grandes y recordados conciertos.

Mire También:

Queen lanzó canción inédita con Freddie Mercury: ‘Face It Alone’

Video: Guns N’ Roses se despidieron de Bogotá después de regalar dos noches inmemorables

Blink-182: ¿Qué día se presenta en el Festival Estéreo Picnic 2023?

Colombia ha sido testigo del crecimiento de festivales de música como Estéreo Picnic, Cosquín Rock, Hermoso Ruido, Sónar, la Solar, entre otros, que reúnen a melómanos que se encuentran con sus artistas favoritos para cantar, bailar y vibrar con su sonidos y letras.

A pesar de que nos estamos convirtiendo en una ciudad potencia en cuestión de conciertos, hay grandes artistas que no han pisado tierra colombiana como Motley Crue, Poison, Joan Jett, AC/DC, Bob Dylan, Daft Punk, Robbie Williams, Alice Cooper, The Who, Rage Against the Machine, entre otras.

¿Qué banda le gustaría que nos visitara?