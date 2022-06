Archivado en: •

Una de las cosas con las que más sueñan los amantes de la música es llegar a tocar como sus artistas favoritos, algo que sabe a la perfección Yousician, una plataforma que reúne a grandes músicos para que realicen tutoriales de cómo tocar en diferentes instrumentos sus más exitosas canciones.

James Hetfield y Kirk Hammett, líder y guitarrista de Metallica, se unieron a la plataforma para enseñar a sus fanáticos cómo tocar como ellos.

“La mejor manera de tocar como nosotros es tocar con nosotros”, dice la introducción del primer video de los integrantes de la banda de thrash metal, en el que enseñan a tocar riffs y ritmos propios.

De acuerdo con los integrantes de la banda, ofrecerán tres cursos (Riff Lite, Rock In Rhythm y Take the Lead), en los que aprenderán algunas de las canciones más exitosas, como ‘Enter Sandman’, ‘Nothing Else Matters’, ‘One’, ‘Welcome Home (Sanitarium)’, ‘Master Of Puppets’, entre otras.

Hadley Spanier, director de asociaciones de artistas en Yousician, aseguró sobre la llegada de Metallica: