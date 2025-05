Iron Maiden inició su gira ‘Run for Your Lives’, este fue el setlist con clásicos y sorpresas

Iron Maiden volvió a los escenarios en este 2025. La histórica banda de Bruce Dickinson y compañía regresan para recorrer el mundo y estremecer a sus fans con su nueva gira ‘Run for Your Lives’.

Ya durante el pasado 2024, la banda dio muestras de su poderío, con varias presentaciones inolvidables, como lo fue la vivida en Colombia.

Más noticias: La canción más difícil de tocar en Rock Band es de Iron Maiden: tiene Record Guinness

En este caso les contamos la lista de canciones que presentó la banda en el inicio de esta gira, y las sorpresas que tendrán para sus fans.

La nueva gira de Iron Maiden

Luego de su paso por el mundo durante el pasado 2024, Iron Maiden ha generado gran entusiasmo por parte de todos sus fans.

La banda no solo demostró su vigencia, sino también las ganas de seguir estremeciendo escenarios con sus grandes éxitos.

El final de 2024 tuvo una sorpresa para la banda, como lo fue el retiro de Nicko McBrain, baterista de la banda desde la década de los 80’s.

Aun así, Iron Maiden sigue con sus planes, y así lo demuestra con la gira de ‘Run for Your Lives’, con la que volverá a buscar dominar el mundo con su música.

Particularmente, Bruce Dickinson fue quien más destacó la importancia de esta gira, al revelar que la banda posee varias sorpresas para sus fanáticos, en el aniversario 50 de la banda.

Esto disparó la emoción ante la posibilidad de escuchar clásicos de una agrupación que ha sido líder desde el heavy metal, gracias a su estilo y potencia.

Más noticias: ¿Qué significa ‘Wasting Love’? Uno de los mayores éxitos en la carrera de Iron Maiden

Particularmente, el primer show de esta gira se llevó a cabo el pasado 27 de mayo, cuando la banda se presentó en Budapest, Hungría.

Este show contó con 17 canciones y efectivamente, tuvo éxitos que no se tocaban incluso desde hace más de 1 década, como fue el caso de ‘Murders in the Rue Morgue’.

El setlist de la banda

A continuación les dejamos el setlist completo de esta gira que ha preparado Iron Maiden para sus fans.