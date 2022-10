Marcelo el ‘Muñeco’ Gallardo se va de River Plate como uno de los más grandes

Este jueves 13 de octubre es un día verdaderamente histórico para el club River Plate de Argentina, y por qué no, para el fútbol sudamericano. Se despide del club ‘millonario’ Marcelo ‘el muñeco’ Gallardo. Uno de los jugadores y ahora técnico más laureados en la historia del equipo de la banda cruzada y que deja un legado realmente imborrable.

En una rueda de prensa en el estadio Monumental, Gallardo comunicó su decisión de no seguir en la institución que lo dio a conocer como uno de los más talentosos jugadores del fútbol argentino, y ahora como uno de los más ganadores técnicos en la historia del club.

“Es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas, sabía que era un momento bastante delicado para expresarme, pero bueno, hago una breve pausa y más allá del anuncio estoy acá para agradecer”, manifestó el estratega argentino.

De acuerdo con las estadísticas reveladas por SportsCenter, el ‘Muñeco’ logró un total de 14 títulos como técnico de River entre los que destacan: 2 Libertadores (una ganada a Boca en el Bernabéu), 1 liga, 3 copas argentinas, 3 recopas Sudamericanas, entre otros grandes logros.

River also lead the league in both progressive passes and progressive runs, as they have practically perfected the counter attack under Gallardo. pic.twitter.com/K0pHp9YT4q

— lucia 🍝 max x2 🏆 (@luciaxchiesa) October 13, 2022