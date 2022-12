La historia de un joven que en medio del llanto les cuenta a sus seguidores lo abrumado que se sentía por trabajar y estudiar al mismo tiempo ha causado conmoción en redes sociales.

Se han conocido algunos casos de jóvenes que a través de las redes sociales han contado las “duras” experiencias que han tenido por trabajar, pues parece que tener un trabajo no es motivo de felicidad para todas las personas.

El video que se ha vuelto viral en las últimas horas a causado sensación entre los usuarios, pues un joven se grabó en medio de llanto afirmando lo difícil que es para el trabajar 25 horas a la semana con turnos rotativos y fines de semana.

“Estoy por renunciar. Soy un estudiante a tiempo completo. Trabajo por 25 horas a la semana y los fines de semana mi turno ocupa todo el día desde la apertura hasta el cierre, unas 8 horas y media los sábados y domingos. Llevo tres horas y media en mi turno. Hay tantos clientes y tenemos cuatro personas en el piso todo el día”, aseguró Evan.

No pasó mucho tiempo para que el video se hiciera viral y reuniera rápidamente más de 11 millones de reproducciones.

Sin embargo, contrario a recibir mensajes de apoyo y comprensión por dicha situación, los internautas no perdonaron e inundaron el video de críticas hacia Evan.

“Como enfermera que trabaja turnos de 12 horas donde el almuerzo probablemente no sucederá, puedo decir que esta tiene que ser la generación más ingrata de la historia”, “no lloré ni una sola vez cuando estuve despierto durante más de 30 horas seguidas debido a volar una misión de combate sobre Afganistán que duró 24 horas”, son algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day… pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 30, 2022