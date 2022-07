«No quiero compartir mi comida»: Joven revela por qué no quiere tener hijos

Archivado en: •

Una reconocida tiktoker de 22 años identificada como Lorella generó polémica en las redes sociales luego de revelar las razones por las que no quiere ser madre.

A pesar de que el mundo ya está un poco más a favor de la libertad de las mujeres para que elijan sobre sus cuerpos, las razones que publicó la joven fueron duramente criticadas por algunos usuarios de la popular red social TikTok.

La joven de 22 años, que trabaja como estilista y es dueña de dos negocios, detalló que no le interesa ser madre porque no le gusta correr como cada mañana lo hacen quienes ya tienen hijos, no quiere perder su libertad, pues le gusta ir de fiesta y no depender de nadie. Además, aseguró que le da pánico que los niños se enfermen y no quiere compartir su comida.

Mire También:

¿Se volvió costumbre? Pareja teniendo intimidad es captada en balcón de Cartagena

“Maldito hijo de p…”: Bruce Dickinson estalló contra un fan en un concierto

Luego de ser duramente criticada, la mujer reveló que ella fue abandonada cuando era una niña y que no entiende por qué hay personas que deciden ser padres cuando no quieren serlo.

“No la he visto en casi diez años, intentó hacer como una situación de dar vuelta los roles dejándome con mi padre y me dejó con nada más que depresión. Se espera que las mamás lo hagan todo y si un padre solo hace sus deberes normales de papá, se aplaude o merecen ser recompensados”, confesó Lorella.