El hombre que fue agredido por “cavernícola” de Migración Colombia contó qué pasó

Un hecho de abuso se registró este 24 de noviembre en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando un funcionario de Migración Colombia agredió a un pasajero. El video circuló todas las redes sociales y los usuarios estaban indignados por la forma en que golpearon al hombre.

En un video que se compartió en Twitter, una mujer inicia a grabar diciendo que le parece una falta de respeto lo que está sucediendo. Sin embargo, a los pocos segundos un empleado de Migración Colombia le da una patada a un usuario.

Luego del golpe, la mujer reacciona y empieza a reclamarle por qué le había pegado al usuario. En ese momento, el hombre que hizo la agresión, inició a mirarla y le dice que no lo grabe.

“No, a mí no me toque. Qué falta de respeto Migración Colombia, yo estoy calmada, pero si esto no queda en grabación, el puño y la patada”, dice la mujer en el video.

En ese momento, los demás empleados de Migración Colombia le están pidiendo a la mujer que se calme. En el video también se muestra a un hombre, quien sería el agredido y las personas se lo llevan a otro lugar del aeropuerto.

@MigracionCol @MinInterior @PoliciaBogota denuncio públicamente a este funcionario de Migración Colombia golpeando a un ciudadano y atentando contra mi en el @BOG_ELDORADO. Nov 24/22, 09:30am. Necesito el nombre del funcionario para poner la denuncia @AerocivilCol @FiscaliaCol pic.twitter.com/HnLMVzkpui — Sandra Barba (@ViviBarba) November 24, 2022

En ese momento, solo se compartió el video que hizo una mujer que no iba con el hombre y no se conocían las razones de la agresión. Por eso, el hombre que fue agredido salió a redes sociales y comentó lo que le pasó.

El hombre, identificado como Juan Ramón Camarillo compartió unos mensajes en su Twitter en los que habla sobre el altercado que tuvo. Allí, dice que le parece sorprendente que él tenga relevancia por lo que le sucedió y no por el trabajo que ha hecho en su vida.

“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, escribió.

Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor. — Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 24, 2022

También aseguró que espera que, la justicia actúe y muestra su inconformidad sobre los casos de abuso que se presentan cuando una persona de otra región llega a Bogotá.

El hombre habló con Caracol Radio y explicó cómo sucedieron las cosas y que, este no fue la única agresión que recibió.

“Medio le doy la espalda al agresor, quedo de perfil y el señor me da un puñetazo en la cara, el cual me rompe la boca. Yo tenía unos audífonos inalámbricos, los cuales con el golpe se caen. En ese momento es cuando la señora que estaba delante de mí empieza la grabación y justo cuando recojo los audífonos es cuando me da la patada que se logra ver en el video”, dijo.

Además, aseguró que va a colocar una denuncia por lesiones personales y que se va a asesorar legalmente para saber qué acciones debe hacer. Inclusive, acusó al funcionario de ser racista.

“Con el racismo uno no tiene que negociar, uno no tiene que ser tolerante. Al racismo hay que combatirlo y hay que acabarlo, al racismo, no a las personas”, finalizó.