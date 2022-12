¡De no creer! Joven se salvó de un robo por ofrecerle una mantecada al ladrón

En redes sociales se ha vuelto viral la historia de una joven que relató con lujo de detalle la vez que intentaron robarla, pero una mantecada salvó sus pertenencias.

TikTok es una red social en la que se encuentra toda clase de contenido, sobre todo historias que usualmente terminan volviéndose virales por lo insólitas e increíbles que pueden llegar a ser.

Desde un perro que aúlla al ritmo de la música, hasta retos de baile, rutinas de ejercicio, cantantes o simplemente historias de vida.

Tal como es el caso de una joven, al parecer mexicana que está causando furor en las redes sociales por la particular historia de la vez que casi la roban en el transporte público.

Sentada frente a la cámara y con unos poques en sus manos, la joven cuenta con detalles lo que le sucedió hace algunos años.

“Era como el 2016 o 2014, entre esas épocas yo estaba todavía en la prepa (…) justamente me había comprado unas mantecadas de esas que venían como 4 (…) me subí al transporte público, y en el transporte público íbamos a entrar camino que estaba, así como bastante oscuro y se subieron así como 4 huyes o 3”, indicó la joven al inició del video.

Después relató que una de esas personas se hizo al lado de ella que iba de pie, pero cuando se subió la empujo bastante duro, sin embargo, hizo caso omiso y continuo.

“Tenia mucha hambre entonces fue así como de que me voy a comer mis mantecadas, agarré una mantecada y el señor se me quedó viendo mientras yo me comía mis mantecadas y el señor se me quedó viendo (…) y entonces yo le dije que, si quería una mantecada”, relató la joven.

Ella le insistió y finalmente el hombre le recibió el ponqué “agarró la mantecada y se la comió (…) de repente escuché, así como de – “Ya valió verg* hijos de su…”- (…) y entonces al señor que yo le di toda mi mantecada empezó así como a pedir celulares y carteras”, aseguró la joven en medio de risas.

Pero para sorpresa de la joven y de los que estaban escuchando la historia, ella se salvó, “agarro 50 pesos y le doy mi IPod al señor y me dice – “No, tú no, gracias por la mantecada”- y así fue como me salvé de ser asaltada”, dijo la joven al finalizar el video.