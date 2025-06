Muchos lo conocen como el eterno bajista de Led Zeppelin, pero reducir la carrera de John Paul Jones a su papel en una sola banda no le hace justicia. El músico británico ha desempeñado un papel clave en la historia del rock durante décadas, no solo por su virtuosismo instrumental, sino también por su trabajo como arreglista y compositor de sesión.

Su nombre aparece en los créditos de artistas tan diversos como Heart, The Rolling Stones o Donovan. Sin embargo, una de sus colaboraciones más sorprendentes y menos comentadas ocurrió con R.E.M., específicamente en el aclamado Automatic for the People.

John Paul Jones de Led Zeppelin fue clave en un clásico inolvidable del rock de R.E.M.

Entre las múltiples joyas de ese disco destaca ‘Everybody Hurts’, un himno de consuelo y vulnerabilidad que marcó a toda una generación en los años 90. Pocos saben que John Paul Jones escribió la inolvidable orquestación de ese tema y coordinó personalmente la participación de la Orquesta Sinfónica de Atlanta.

Jones recordó esa colaboración en una entrevista con Steven P. Wheeler, publicada en Ultimate Guitar. Allí explicó cómo suele abordar este tipo de trabajos: “Me gusta hacer arreglos porque son rápidos y suelen ser muy divertidos. La gente me busca porque les gustan los arreglos que he hecho antes, así que me envían las pistas y me dejan hacer lo que hago”.

Esa misma actitud adoptó R.E.M. al invitarlo a participar. Michael Stipe, vocalista de la banda, le escribió una carta a mano en la que expresó: “Nos gusta mucho lo que haces”, junto con algunas sugerencias como: “pueden entrar las cuerdas a mitad de ‘Everybody Hurts’” o “por favor, cuidado con la línea de guitarra que nos gustaría mantener”.

Con esas mínimas indicaciones y total libertad creativa, Jones compuso uno de los arreglos orquestales más conmovedores del rock alternativo. “Lo máximo que me dicen es algo así como: ‘Nos gustaría que las cuerdas entraran a mitad de la canción’”, comentó sobre la libertad que suele recibir en estos proyectos.

El proceso de grabación resultó sencillo y fluido. Jones escribió todas las partituras y los arreglos, se presentó en el estudio, contrató a la Orquesta Sinfónica de Atlanta y dirigió las sesiones. Durante dos o tres días, compartieron cenas, pasaron el rato y cerraron el trabajo con gran satisfacción.

Este tipo de colaboraciones, basadas en la confianza artística, permiten a talentos como Jones desplegar todo su potencial. Su trabajo en ‘Everybody Hurts’ demuestra cómo una visión sin restricciones puede convertirse en un momento eterno en la historia de la música.