“Como sacada de OnlyFans”: Carolina Cruz y su provocativa foto en ropa interior

Carolina Cruz es tal vez una de las mujeres más bellas y sensuales del país. La caleña, que tiene una amplia trayectoria en matutinos de la televisión colombiana puso a babear a sus millones de seguidores con una atrevida fotografía luciendo un body negro y mallas.

La también modelo dejó claro que a sus 43 años sigue igual de espectacular que antes. Esa prenda junto a una chaqueta de cuero, hicieron que también se mostrara con look rockero.

Cabe recordar que ahora, es una de las solteras más cotizadas pues hace algunos meses dio a conocer su separación con el actor cucuteño Lincoln Palomeque, quien duró cerca de doce años y con el que tuvo dos hijos: Matías y Salvador.

Cruz se ha concentrado el último tiempo a su fundación, a la crianza de sus dos pequeños y a darse un tiempo de descanso y darles tiempo a otros proyectos fuera de las cámaras de televisión.

En una nueva sesión de fotos, la caleña volvió a enamorar a sus más de 7.3 millones de seguidores en Instagram con la provocativa postal que ya suma más de 3 mil likes y más de cien comentarios.

Los internautas no titubearon a la hora de llenarla de elogios y piropos por su sensualidad.

“No no no no… Esto es demasiado”, “Hola Carolina cruz ya no se ni que decirte de tantas cosas bonitas que te he dicho pero para mí eres la mujer más hermosa”, “Me derrito con la sensualidad de estar mujer” y “Me encanta la sensualidad y el erotismo que plasmas en cada una de tus fotografías, feliz fin de semana mi querida Caro, y gracias por tanto”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.