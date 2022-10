‘Edging’, lo nuevo de Blink-182 se habría filtrado antes de su lanzamiento oficial

Archivado en: •

Una de las mejores noticias que hayan podido tener esta semana los amantes del planeta rock es el reencuentro del Line-Up original de Blink-182, que tras anunciar el regreso de Tom DeLonge, aseguraron que también viene una gira mundial y música nueva.

El anuncio estuvo cargado de suspenso y especulaciones, pues todo inició en un podcast de la ciudad de Chicago en la que aseguraban que Travis Barker, Mark Hoppus y Tom DeLonge volvían a los escenarios y a los estudios de grabación para revivir una época dorada que marcó la infancia y adolescencia de muchos de sus fans.

Mira también: ¿Cómo comprar boletas para ver a Blink-182 en el Estéreo Picnic? Precios y fechas

New song EDGING out this Friday. One time limited colored vinyl pressings of our upcoming album available for pre order now https://t.co/kS21akWFwL pic.twitter.com/XZMfhKt6LY

— blink-182 (@blink182) October 12, 2022