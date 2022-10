El regreso de Blink-182: Cinco datos ‘rebuscados’ de la banda de punk

Archivado en: •

Blink 182 está de vuelta. Tom DeLonge, Mark Hoppus, y Travis Barker se unen nuevamente para hacerle recordar al planeta rock épocas doradas de la infancia y adolescencia de muchas generaciones que se identificaron con su estilo underground.

Desde el planeta Rock, repasamos 5 datos ‘rebuscados’ de la enigmática banda de punk californiana

Video de ‘All Small Things”

La playa en la que se filmó este tema, en la que Blink 182 hizo una parodia del grupo The Backstreet Boys, fue la misma en la que 10 años después utilizó One Direction para grabar su canción ‘What Makes You Beautiful’.

¿De dónde sale el número 182?

Sobre este número que compone el nombre de la banda californiana existen diversas teorías. Una de ellas es que es el número de veces que se pronuncia la palabra ‘Fuck’ en la película ‘Scarface’, aunque no existe suficiente sustento para determinar su validez.

El título original de ‘What’s My Age Again?’

Este tema lanzado en 1999 del álbum Enema of the State inicialmente se iba a llamar ‘Peter Pan Complex’, un término que era utilizado para referirse a las personas que se niegan a crecer o a madurar.

Su participación en American Pie

Tom, Mark, y Travis Barker hicieron una breve aparición en la cinta lanzada en 1999, no obstante, el que apareció en los créditos de la película fue el exbaterista y cofundadoer de la banda: Scott Raynor.

Tributo de Tom DeLonge

La canción EMO es un tributo del vocalista de Blink 182 a Jimmy Eat World, una de sus bandas favoritas que además habría tocado en su matrimonio con la diseñadora Jennifer Jenkins en 2001, con quien se divorció en 2019.