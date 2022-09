Amparo Grisales protagoniza los memes tras la muerte de la Reina Isabel II

Archivado en: •

Este 8 de septiembre el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que se reveló la preocupación que sentían los médicos que estaban al cuidado de la Reina Isabel II de Inglaterra, que muere a sus 96 años de edad.

La monarca se encontraba bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, en Escocia, rodeada de su hijo el príncipe Carlos y su nieto el príncipe Guillermo.

En medio del anuncio de la muerte de la reina, el mundo ha mostrado su apoyo, sin embargo, también ha habido cabida para el humor.

Diferentes memes que tienen como protagonistas a la actriz colombiana Amparo Grisales, la princesa Diana, ‘The Crown, la guardia inglesa, e incluso reptilianos, se han vuelto virales en las redes sociales para distraer un poco a usuarios que están pendientes del minuto a minuto de la situación.

Aquí los mejores memes de la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra:

He cuidado muy bien de la piedra filosofal, nadie sospecha nada. pic.twitter.com/vqNPvbUQ9j

Princess Diana & the Queen meeting in the afterlife pic.twitter.com/GnzjJcltmP

— 𝐿𝐹 (@LewFnufc) September 8, 2022