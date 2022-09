¿Acto racista? El Rey Carlos III es criticado por no saludar a un ciudadano afro

Archivado en: •

Este lunes 19 de septiembre se llevó a cabo el funeral de la reina Isabel II, quien falleció el pasado 8 de septiembre en su castillo de Balmoral, Escocia. Sus honras fúnebres tuvieron como escenario la Capilla Conmemorativa del rey Jorge VI en Windsor, en Londres. No obstante, pese al acontecimiento, otro hecho aislado que tuvo como protagonista al rey Carlos III se tomó la conversación en redes sociales.

Tras su coronación, el nuevo monarca ha sido objeto de críticas por cuenta de algunas de sus actitudes que han puesto en entredicho su carácter.

La primera situación se originó cuando tras su coronación, al momento de firmar unos documentos oficiales con las plumas estilográficas, hizo una señal un tanto agresiva a uno de sus asistentes para retirar una caja de bolígrafos.

Tras sus constantes y mediáticos ‘berrinches’ y después de decir abiertamente que «odia» llenar esos documentos, a Carlos III le dieron un ‘obsequio’ tras saludar a varias personas. Una mujer le dio un bolígrafo al rey en señal de «por si acaso», lo que hizo que el monarca soltara unas cuantas carcajadas.

En el marco de las honras fúnebres de Isabel II, una cámara de televisión de CNN Portugal, captó el momento en el que el rey se llegó a saludar a varias personas que aguardaban para poder observar el féretro de Isabel II. No obstante, en la retina de los internautas quedó un gesto en el que Carlos III pasa saludando a la gente pero esquiva a un ciudadano afro que se encontraba entre la multitud.

Black man, you are on your own . pic.twitter.com/4Ely5WOGnj

— Obakeng Ramabodu (@RamaboduObakeng) September 19, 2022