Una nube con forma de reina Isabel II apareció cuando se anunció su muerte

La muerte de la Reina Isabel II paralizó al mundo, sobre todo a los ciudadanos del Reino Unido que perdieron a su monarca luego de siete décadas de mandato.

En redes sociales se volvió viral una foto tomada por la usuaria de Facebook Leanne Bethell en la que se ve una inusual formación en las nubes.

De acuerdo con la mujer, mientras conducía por Telford en West Midlands con su hija de 11 años, notó que una enorme nube tenía la silueta de la Reina Isabel II y no dudó en tomarle una foto.

“Conduciendo a casa noté la imagen en las nubes. La reina. Que descanse en paz”, fue el mensaje con el que la usuaria publicó la foto.

La silueta de la nube parece llevar un sombrero, como solía hacer la Reina mientras cumplía con sus deberes reales.

La publicación llamó la atención de inmediato y ha sido masivamente compartida en las redes sociales.

