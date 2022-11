A Aura Cristina Geithner se le levantó la bata y dejó ver más de la cuenta

Archivado en: • •

Aura Cristina Geithner cuenta con una extensa trayectoria en la televisión, con producciones que han quedado grabadas en la memoria de los colombianos como ‘Gata Salvaje’ o ‘La Hija Pródiga. Sin embargo, desde hace un tiempo, la actriz empezó a incursionar en el mundo de las redes sociales como creadora de contenido.

Además, vale recordar que la actriz de 52 años también se aventuró a subir contenido en OnlyFans, en donde ha sido todo un éxito. De hecho, en una reciente entrevista, Geithner confirmó que, gracias al dinero que gana en dicha aplicación, ha logrado patrocinar su nueva carrera como cantante de música popular.

Mire también: Aura Cristina Geithner recordó el pasado con fotos como Dios la trajo al mundo

Como si fuera poco, Aura Cristina también se sumó a la ola de los emprendedores y lanzó a la venta su ropa interior usada.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias, pero sí impregnadas con mi olor personal”, aseguró en entrevista con la Revista Vea.

El sensual video de Aura Cristina

En su más reciente publicación, la actriz y cantante encendió las redes al bailar al ritmo de una canción mexicana la cual llamó la atención por su particular letra.

“Anoche te lo pedí y no me lo quisiste dar. Ojalá que se te oxide y no lo puedas usar”, dice parte de la canción que Geithner bailó.

Mire también: “¿Tienes frío?”, le preguntan a Aura Cristina tras dejarse caer la blusa

Sin embargo, más allá de la sugestiva letra, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el atuendo que usó, pues, Aura Cristina solo lució una bata de baño.

Por los movimientos del baile, la bata que tenía puesta se le fue levantando y, sin darse cuenta, dejó ver parte de su entrepierna.