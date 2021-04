(VIDEO) Fuertes peleas se presentaron en el Aeropuerto Internacional de Miami

En redes sociales se viralizó un video que aparentemente tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde varios visitantes se enfrentaron a los golpes por unos asientos de un vuelo con destino a Chicago, Illinois, según declaró el medio Notife.

De acuerdo a Billy Corben, el encargado de compartir el video en Twitter, el hecho tuvo lugar en la sala de espera de la puerta D-14 ubicada afuera de Urban Decay, donde se presentaron dos peleas entre diferentes ciudadanos.

Según se evidencia en la grabación, algunos visitantes del aeropuerto intentaron separar la pelea que finalmente terminó con el arresto de una persona por los cargos de alteración del orden público. Sin embargo, el aeropuerto no reveló más detalles sobre el altercado ni confirmó en ese momento las posibles causas del mismo.

Además, un portavoz del Departamento de Policía de Miami Dade le contó a FOX News que una de las víctimas fue atendida por los Bomberos por algunas heridas leves, pero minutos más tarde fue dada de alta.

Today at Miami International Airport outside Urban Decay at Gate D14 #BecauseMiami pic.twitter.com/wRnXh8f7dS

— Billy Corben (@BillyCorben) April 25, 2021