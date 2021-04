Mesera no reconoció a Adam Sandler y no lo dejó entrar al restaurante

“¿Usted no sabe quién soy yo?”, bueno, no hubo necesidad de aplicar la vieja confiable, ya que Adam Sandler, así como llegó a un restaurante en busca de algo de comer, salió con el estómago vacío debido a que se le negó la entrada al establecimiento.

¿Pero qué fue lo que pasó?

Según muestra el video publicado en YouTube, el actor llegó a un restaurante, donde se aplicaban las medidas de bioseguridad. Además, como se ve en el video, Sandler y su acompañante portaban tapabocas, pero se vieron obligados a marcharse del lugar debido a que la mesera le explicó que debían esperar al rededor de 30 minutos para poder ingresar.

Así es, la mesera del restaurante ubicado en los Estados Unidos no reconoció al actor que estaba esperando por una mesa para comer, por eso, al otorgarle el mismo trato que un cliente común y corriente, tuvo que negarle el servicio.

La mujer identificada como Dayanna Rodas es quien aparece en el video explicando al actor y a su acompañante que debían esperar un tiempo estimado de media hora para poder ingresar y sentarse en una mesa.

Eso si, el video ha dejado decenas de comentarios y opiniones encontradas: algunos aseguran que la mesera es “despistada” por no fijarse, mientras que otros destacan su trabajo al no tener preferencias por los clientes; por su parte, muchos le dan crédito al actor por no valerse de su fama para poder lograr entrar al restaurante.